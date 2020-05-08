Директор направления ММА в UFC Gym Russia считает Фергюсона фаворитом в бою против Гэтжи

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов оценил шансы Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
«Как и все, испытываю небольшое разочарование из-за того, что не состоялся бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, – рассказал Сулейманов в интервью RT. – Что касается грядущей схватки, считаю Тони фаворитом. Думаю, он пройдет Джастина. Когда Гэтжи противостоит действительно серьезному оппоненту, у него всегда возникают проблемы. Возьмите его сражения с Эдди Альваресом или Дастином Порье.
Можно смело сказать, что они будут в неидеальных кондициях. Наблюдаю за тем, как многие атлеты занимаются в США. Это с трудом можно назвать тренировочным лагерем. В этом плане у Фергюсона есть преимущество, ведь он успел заложить определенный фундамент ранее. У Гэтжи же не было такой возможности, при этом известно, что ему нужны все условия – продолжительные сборы и спарринг-партнеры. Что касается Тони, то он из тех, кто может готовиться и в джунглях. Правда, не понимаю, зачем он провел ту весогонку».
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что победитель боя Фергюсон – Гэтжи осенью сразится с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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