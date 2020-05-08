Фергюсон и Гэтжи сделали вес перед боем на турнире UFC 249

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи показали одинаковый вес перед боем, который состоится 10 мая на турнире UFC 249.
Согласно источнику, оба спортсмена показали по 155 фунтов (70,3 кг).
Напомним, их поединок возглавит грядущий турнир в Джексонвилле (США, штат Флорида).
Добавим, что 36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.
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