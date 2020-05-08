Макгрегор может провести бой в июле В крайнем поединке он одолел американца Дональда Серроне.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассматривает вариант с проведением боя в июле этого года. Об этом информирует ESPN.

Как сообщил его менеджер Оди Аттар, 31-летний ирландец хочет убедиться, что промоушен в состоянии обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что Макгрегор будет пристально следить за турнирами, которые пройдут в мае. Если UFC справится с поставленной целью, боец готов обсудить поединок в июле этого года.

Ранее сообщалось, что он может провести реванш с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.