Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье Фергюсон не знает поражений с 2012 года.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал комментарий перед боем Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Напомним, поединок за звание временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 249. Он состоится 10 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

«Сначала я считал фаворитом Гэтжи, так как он был более спокоен в эмоциональном плане. Фергюсон наверняка немного измотан со всеми этими отменами и переносами турнира.

Но сейчас считаю, что Тони более опасен. Хотя тут предсказать что-то фактически нереально. Но у меня есть уверенность, что эта встреча получится на загляденье и точно не будет скучной», – цитируют Шлеменко «Известия».

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.