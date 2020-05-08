Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал комментарий перед боем Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Напомним, поединок за звание временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 249. Он состоится 10 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).
«Сначала я считал фаворитом Гэтжи, так как он был более спокоен в эмоциональном плане. Фергюсон наверняка немного измотан со всеми этими отменами и переносами турнира.
Но сейчас считаю, что Тони более опасен. Хотя тут предсказать что-то фактически нереально. Но у меня есть уверенность, что эта встреча получится на загляденье и точно не будет скучной», – цитируют Шлеменко «Известия».
Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.
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