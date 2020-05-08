Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2020 19:25ММАГичунцев Артур

Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье

Фергюсон не знает поражений с 2012 года.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал комментарий перед боем Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Напомним, поединок за звание временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 249. Он состоится 10 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

«Сначала я считал фаворитом Гэтжи, так как он был более спокоен в эмоциональном плане. Фергюсон наверняка немного измотан со всеми этими отменами и переносами турнира.

Но сейчас считаю, что Тони более опасен. Хотя тут предсказать что-то фактически нереально. Но у меня есть уверенность, что эта встреча получится на загляденье и точно не будет скучной», – цитируют Шлеменко «Известия».

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.

Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018 В День Победы главный спортивный телеканал страны повторит финал Игр в Пхенчхане. Пытаемся понять, на кого это рассчитано. 07.05.2020 20:49 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 08.05.2020 17:33 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:00 Бокс Сергеев Иван
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
20:37 Хоккей Романов – о переходе в «Монреаль»: Еду туда доказывать, что могу выступать в основе
20:18 Футбол Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
19:58 Футбол «Футбол вернулся». «Барселона» показала первую тренировку после долгой паузы (видео)
19:43 Хоккей Двукратный чемпион мира Линдберг стал игроком московского «Динамо»
19:25 ММА Шлеменко – о поединке Фергюсон – Гэтжи: Бой получится на загляденье
19:10 Хоккей Экс-форвард «Спартака» Галимов перебрался в «Сочи»
18:51 Футбол «Сельта» Смолова возобновит тренировки 11 мая
18:32 Хоккей «Сочи» заключил контракт с нападающим Падакиным
18:16 Хоккей «Металлург» объявил о переходе финского форварда Песонена
17:54 Футбол Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны»
17:35 Хоккей Силаев стал игроком ЦСКА
17:19 ММА Макгрегор может провести бой в июле
16:58 Хоккей «Авангард» подписал контракты с Толчинским и Шарипзяновым
16:41 ММА Фергюсон и Гэтжи сделали вес перед боем на турнире UFC 249 (видео)
16:22 Хоккей Романов перешел в «Монреаль»
16:06 Футбол В «Интере» не нашли коронавирус
15:39 Футбол IFAB разрешил проведение пяти замен в футбольных матчах до 31 декабря нынешнего года
15:31 Футбол Тарханов вылечился от пневмонии
15:14 Футбол Помощник президента РФ Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
15:08 Футбол В стартовом матче чемпионата Кореи «Чонбук» обыграл «Сувон»
101-летнего фронтовика поздравили прямо у подъезда его дома
Как вернуться к нормальной жизни после самоизоляции и не впасть в депрессию?
В оперштабе Карелии рассказали о новых заболевших коронавирусом
Закрытые двери и дома без адреса: как работают врачи скорой помощи в Белгороде
Коронавирус подтвердился еще у 24 тюменцев
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика