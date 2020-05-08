Фергюсон и Гэтжи провели битву взглядов (видео) В мероприятии также принял участие глава промоушена Дана Уайт.

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится 10 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Mac Life (@themaclifeofficial) 8 Май 2020 в 9:46 PDT

Напомним, их бой возглавит грядущий турнир в Джексонвилле (США, штат Флорида).

36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе в поединке с Дастином Порье.