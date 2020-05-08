Глава UFC – о ситуации Нурмагомедова: Ошиблись все, в том числе и я Россиянин не смог прилететь в США на поединок с Тони Фергюсоном.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал последние события вокруг чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 18 апреля россиянин должен был подраться с американцем Тони Фергюсоном в главном поединке турнира UFC 249, однако, их встречу отменили, поскольку Нурмагомедов не смог вылететь в США из-за закрытия границ.

«Меня постоянно спрашивают о ситуации Хабиба, но он уже несколько раз объяснял, что случилось. Никто и подумать не мог, что пандемия распространится по всему миру. Ситуация менялась каждый день.

Честно говоря, здесь не стоит искать виноватых. Мы все приняли ряд глупых решений, из-за чего он застрял в России. Мы все допустили ошибки, в том числе и я», – цитирует Уайта BT Sport.

После отмены боя Нурмагомедов – Фергюсон UFC сообщил, что его место займет американцев Джастин Гэтжи. Их поединок состоится 10 мая.