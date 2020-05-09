У бойца UFC обнаружен коронавирус, он снят с турнира в Джексонвилле Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Бразильский боец ММА Жакаре Соуза пропустит турнир UFC 249, который состоится 10 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

По информации источника, у спортсмена обнаружили коронавирус.

Таким образом, он был снят с турнира, а его поединок с бойцом из Ямайки Юрайей Холлом перенесли на другую дату.

За всю карьеру в ММА 40-летний Соуза одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.