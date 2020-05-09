Райан Бейдер: Не знаю, состоится ли бой против Немкова

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер рассказал, как обстоят дела с организацией боя против россиянина Вадима Немкова.
Напомним, их поединок должен был пройти 9 мая на турнире в Сан-Хосе (США), однако, ивент был отменен из-за пандемии коронавируса.
«Не знаю, состоится ли бой против Немкова. До сих пор непонятно, сможет ли он прилететь в США. Допускаю, что ему придется отсидеть двухнедельный карантин.
Впрочем, это не мои проблемы. Я встречусь с кем-то другим, потому что готов драться», – цитирует Бэйдера MMAJunkie.
27-летний россиянин провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.
У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.
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