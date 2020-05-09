Джастин Гэтжи: Нокаутирую Фергюсона в первом или втором раунде Американец принял бой на коротком уведомлении.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с первым номером легкого веса Тони Фергюсоном.

Напомним, их встреча возглавит турнир UFC 249, который состоится 10 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

«Нокаутирую его в первом или втором раунде. В противном случае нас ждет поединок воли. Посмотрим. Я тренировался и готовил себя к этой ситуации», – цитирует американца BJPenn.

36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе в поединке с Дастином Порье.