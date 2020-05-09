UFC: Положительный тест на коронавирус сдал Соуза, а также два члена его команды Таким образом, его поединок c представителем Ямайки Юрайей Холлом официально отменен.

Пресс-служба UFC выступила с заявлением после новости о заражении коронавирусом участника турнира в Джексонвилле Роналдо «Жакаре» Соузы.

«Коронавирус был обнаружен у Соузы, а также двух членов его команды. Все они изолированы от остальных участников турнира и остаются под наблюдением наших врачей.

Больше никаких случаев заражения мы не зафиксировали. Турнир, намеченный на 10 мая, состоится», – приводит заявление промоушена BJPenn.

Добавим, что главным событием вечера станет бой за звание временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Также в рамках этого турниравыступит россиянин Алейсей Олейник. Он сразится с экс-чемпионом лиги Фабрисио Вердумом.