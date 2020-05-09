UFC: Положительный тест на коронавирус сдал Соуза, а также два члена его команды

Пресс-служба UFC выступила с заявлением после новости о заражении коронавирусом участника турнира в Джексонвилле Роналдо «Жакаре» Соузы.
«Коронавирус был обнаружен у Соузы, а также двух членов его команды. Все они изолированы от остальных участников турнира и остаются под наблюдением наших врачей.
Больше никаких случаев заражения мы не зафиксировали. Турнир, намеченный на 10 мая, состоится», – приводит заявление промоушена BJPenn.
Добавим, что главным событием вечера станет бой за звание временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Также в рамках этого турниравыступит россиянин Алейсей Олейник. Он сразится с экс-чемпионом лиги Фабрисио Вердумом.
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев Гэтжи попробует сломать Фергюсона, а Олейник – придушить Вердума. Главное о турнире UFC 249 Сильнейшая лига мира приготовила 11 крутых поединков для фанатов спорта. Алексей Олейник дерется с бывшим чемпионом, который выигрывал у братьев Емельяненко. 09.05.2020 08:11 ММА Ващенко Сергей Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван Помощник Путина возглавил ЦСКА, «Монреаль» подписал Романова, а Хабиб ставит на Гэтжи В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 09.05.2020 08:06 Футбол Кузнецов Дмитрий Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:14 Хоккей Славин Виталий