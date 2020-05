Соперник Олейника контактировал с Соузой, у которого обнаружили коронавирус (видео)

10 мая экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум сразится с россиянином Алексеем Олейником.

Их встреча пройдет в рамках турнира UFC 249, который состоится в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Сегодня, 9 мая промоушен сообщил, что другой боец из Бразилии – Роналдо «Жакаре» Соуза был снят с турнира. У него обнаружили коронавирус.

Позже соцсетях появилось видео, где Вердум находится рядом с Соузой. При этом видно, что последний был в защитной маске и перчатках.

This is really concerning... I hope Jacare, his corner, Werdum and anyone else in close contact with him the past couple days are okay.#UFC249

pic.twitter.com/3qErNIwzyZ