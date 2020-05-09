Соперник Олейника контактировал с Соузой, у которого обнаружили коронавирус (видео) - Советский спорт
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09 мая 2020 11:46ММАГичунцев Артур

Соперник Олейника контактировал с Соузой, у которого обнаружили коронавирус (видео)

Бразилец был снят с турнира в Джексонвилле.

10 мая экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум сразится с россиянином Алексеем Олейником.

Их встреча пройдет в рамках турнира UFC 249, который состоится в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Сегодня, 9 мая промоушен сообщил, что другой боец из Бразилии – Роналдо «Жакаре» Соуза был снят с турнира. У него обнаружили коронавирус.

Позже соцсетях появилось видео, где Вердум находится рядом с Соузой. При этом видно, что последний был в защитной маске и перчатках.

Добавим, что ранее UFC сообщил о проведении дополнительных тестов, которые не выявили случаев заражения инфекцией.

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