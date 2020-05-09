Брат Нурмагомедова: Фергюсон победит Гэтжи 36-летний американец, занимающий первое место в рейтинге легкого веса, не проигрывает с 2012 года.

Боец UFC Умар Нурмагомедов сделал прогноз на поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

«Я думаю, что Фергюсон победит. Потому что Гэтжи устает, а Фергюсон нет. В этом главное преимущество Тони. Если Гэтжи его не вырубит, не выбьет из него все, то Гэтжи устанет», – сказал Умар Нурмагомедов журналисту ТАСС Игорю Лазорину.

Напомним, Фергюсон и Гэтжи сразятся 10 мая на турнире UFC 249. Их поединок станет главным событием вечера.

В активе Фергюсона 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе в поединке с Дастином Порье.