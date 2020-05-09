Тофик Мусаев: Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гэтжи его нокаутирует - Советский спорт
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09 мая 2020 22:09ММА

Тофик Мусаев: Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гэтжи его нокаутирует

Тофик Мусаев, спарринг-партнер Джастина Гэтжи, поделился мнением о предстоящем поединке американского бойца UFC против соотечественника Тони Фергюсона.

- У Гейджи большие шансы, он может его разнести. Он нокаутер, и у него очень хороший удар. Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гейджи его нокаутирует, - цитирует Мусаева ТАСС.

Напомним, Фергюсон и Гэтжи сразятся 10 мая на турнире UFC 249. Этот поединок станет главным событием вечера.

В активе Фергюсона 12 побед кряду, в то время как 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения.

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