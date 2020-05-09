Тофик Мусаев: Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гэтжи его нокаутирует

- У Гейджи большие шансы, он может его разнести. Он нокаутер, и у него очень хороший удар. Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гейджи его нокаутирует, - цитирует Мусаева ТАСС.
Напомним, Фергюсон и Гэтжи сразятся 10 мая на турнире UFC 249. Этот поединок станет главным событием вечера.
В активе Фергюсона 12 побед кряду, в то время как 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения.
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