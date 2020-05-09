Александр Волков: Хочется, чтобы Олейник и Вердум выяснили, у кого навыки борьбы выше Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисио Вердумом.

- Я хотел бы, чтобы они поборолись и выяснили, у кого навыки борьбы выше. Олейник физически посильнее, Вердум - более разнообразный в техническом плане, - цитирует Волкова ТАСС.

Ранее Татьяна Олейник, супруга Алексея Олейника, заявила, что российский боец не контактировал с бразильцем Роналдо Соузой, у которого был обнаружен коронавирус.

Бой Олейник - Вердум пройдет в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США), который пройдет в ночь на 10 мая.