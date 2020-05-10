В Джексонвилле начался турнир UFC 249. В главном бою Фергюсон сразится с Гэтжи

В главном поединке шоу Тони Фергюсон (США, 25-3) сразится с Джастином Гэтжи (США, 21-2) за временный пояс чемпиона промоушена в легком весе. Поединок ориентировочно начнется в 7:00 по московскому времени.

Победитель этой пары в будущем должен будет подраться с полноценным чемпионом из России Хабибом Нурмагомедовым.

В со-главном бою турнира Генри Сехудо (США, 15-2) будет защищать пояс чемпиона в легчайшем весе от экс-обладателя титула Доминика Круза (США, 22-2). Также в мейнкарде пройдут схватки:

Грег Харди (США, 5-2) — Йорган Де Кастро (6-0)

Джереми Стивенс (США, 28-17) — Келвин Каттар (США, 20-4)

Фрэнсис Нганноу (Франция, 14-3) — Жаирзиньою Розенстрайк (Суринам, 10-0)

В ранних поединках выступит российский тяжеловес Алексей Олейник (58-13-1). Его оппонентом станет экс-чемпион лиги бразилец Фабрисио Вердум (23-8-1).

Отметим, что на бойцовском шоу не будет зрителей из-за пандемии коронавируса. Изначально в файткарде было запланировано 12 поединков, но один пришлось отменить. У бразильца Роналдо Соузы обнаружили вирус и его поединок против американца Юрайи Холла перенесен на другую дату.

Ознакомиться со всем поединками турнира UFC 249 можно ЗДЕСЬ.