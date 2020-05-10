Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Его соперником был бывший чемпион организации бразилец Фабрисио Вердум. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
Таким образом, Олейник одержал 59-ю победу в карьере.
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