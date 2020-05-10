Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский тяжеловес Алексей Олейник одержал победу на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Его соперником был бывший чемпион организации бразилец Фабрисио Вердум. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28). Таким образом, Олейник одержал 59-ю победу в карьере. .@OleynikUFC gets the split decision a massive victory #UFC249 pic.twitter.com/0XlBXeHjFK — True Sports TV (@tsontv) May 10, 2020