Сехудо сохранил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Круза во втором раунде (видео) Генри Сехудо успешно защитил титул на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза и сохранил титул. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Сехудо одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при двух поражениях. Damn. Triple C stops Cruz #ufc249 pic.twitter.com/OxwdgByZWm — RetroWwfUfc (@RetroWwfUfc) May 10, 2020