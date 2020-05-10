Чемпион UFC в легчайшем весе Сехудо объявил о завершении карьеры бойца Чемпион легчайшего дивизиона освобождает титул.

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.

После этого он заявил о завершении карьеры. Таким образом, пояс станет вакантным.