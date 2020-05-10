Чемпион UFC в легчайшем весе Сехудо объявил о завершении карьеры бойца

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.
После этого он заявил о завершении карьеры. Таким образом, пояс станет вакантным.
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