Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

«Это будет Петр Ян. Против кого? Организаторы выяснят это на следующей неделе», - цитирует Уайта издание MMA Fighting в своем «твиттере».

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса – бразильцем Марлоном Мораесом. На данный момент Ян провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед.