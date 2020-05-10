Менеджер Яна: Петр согласен на любого соперника Саят Абдрахманов, менеджер Петра Яна, прокомментировал информацию о готовящемся поединке за титул UFC в легчайшем весе.

- Это отличная новость. Теперь мы ждем, когда будет утверждена дата и соперник, чтобы спланировать подготовку. В UFC сами решат, кто также достоин драться за вакантный титул, Петр согласен на любого соперника, - цитирует Абдрахманова ТАСС.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что новый чемпион в легчайшем весе будет определен в ближайшее время. При этом глава организации отметил, что соперник Яна в бою за титул станет известен на следующей неделе.