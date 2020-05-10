Хабиб Нурмагомедов – Джастину Гэтжи: Раньше выстрела не упаду, мы еще повоюем

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Напомним, что Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249, который прошел в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями в пятом раунде.