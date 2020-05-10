Петр Ян: Готов лететь в любую точку мира, чтобы драться за пояс UFC - Советский спорт
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10 мая 2020 11:36ММА

Петр Ян: Готов лететь в любую точку мира, чтобы драться за пояс UFC

Российский боец Петр Ян прокомментировал информацию о готовящемся поединке за титул UFC в легчайшем весе.

- Очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC, мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс, - цитирует Яна ТАСС.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что новый чемпион в легчайшем весе будет определен в ближайшее время. При этом глава организации отметил, что соперник Яна в бою за титул станет известен на следующей неделе.

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