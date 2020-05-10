Петр Ян: Готов лететь в любую точку мира, чтобы драться за пояс UFC Российский боец Петр Ян прокомментировал информацию о готовящемся поединке за титул UFC в легчайшем весе.

- Очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC, мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс, - цитирует Яна ТАСС.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что новый чемпион в легчайшем весе будет определен в ближайшее время. При этом глава организации отметил, что соперник Яна в бою за титул станет известен на следующей неделе.