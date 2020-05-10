Джастин Гэтжи: Не могу дождаться боя с Нурмагомедовым - Советский спорт
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10 мая 2020 13:03ММА

Джастин Гэтжи: Не могу дождаться боя с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о поединке против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

- У нас одна жизнь, я живу немного сумасшедшей, и это прекрасно. Я не могу дождаться этого боя с Хабибом Нурмагомедовым. Выиграю или проиграю, мне все равно, собираюсь отдаться этому на все 100%. Это то, что я всегда делаю, - приводит слова Гэтжи пресс-служба UFC.

Ранее глава UFC Дана Уайт пообещал как можно скорее определиться со сроками проведения чемпионского поединка в легком весе.

Напомним, что 10 мая Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона в рамках UFC 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком дивизионе.

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