Джастин Гэтжи: Не могу дождаться боя с Нурмагомедовым Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о поединке против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

- У нас одна жизнь, я живу немного сумасшедшей, и это прекрасно. Я не могу дождаться этого боя с Хабибом Нурмагомедовым. Выиграю или проиграю, мне все равно, собираюсь отдаться этому на все 100%. Это то, что я всегда делаю, - приводит слова Гэтжи пресс-служба UFC.

Ранее глава UFC Дана Уайт пообещал как можно скорее определиться со сроками проведения чемпионского поединка в легком весе.

Напомним, что 10 мая Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона в рамках UFC 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком дивизионе.