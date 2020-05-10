Джефф Монсон: Олейник вполне может добраться до пояса UFC Боец из США Джефф Монсон, получивший гражданство РФ в 2018 году, прокомментировал победу Алексея Олейника на турнире UFC 249.

- Алексей сделал ровно то, что должен был. Это был тяжелый бой, но он справился. Думаю, что он вполне может добраться до пояса UFC, - цитирует Монсон Sport24.ru.

Напомним, что соперником россиянина был бывший чемпион организации бразилец Фабрисио Вердум. Поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).