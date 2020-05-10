Джон Джонс: Никуда Сехудо не уходит, кто-то ищет новый контракт Чемпион UFC в полутяжелом весе прокомментировал заявление соотечественника об уходе из спорта.

Американский боец ММА Джон Джонс не верит, что Генри Сехудо действительно уйдет из спорта.

«Кто-то ищет новый контракт. Никуда Сехудо не уходит. Ни одного шанса», – написал Джонс в твиттере.

Напомним, что вчера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.

После этого 33-летний Сехудо заявил о завершении карьеры. Таким образом, пояс станет вакантным.