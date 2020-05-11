«Когда тебя вот-вот выпишут». Фергюсон устроил танцы в своей палате (видео) Спортсмен угодил в больницу накануне, 10 мая.

Американец Тони Фергюсон идет на поправку. В своем Instagram боец опубликовал видео, где он танцует в своей палате.

«Когда тебя вот-вот выпишут из больницы», – написал Фергюсон под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 10 Май 2020 в 10:18 PDT

Напомним, в воскресенье, 10 мая он проиграл техническим нокаутом американцу Джастину Гэтжи в бою за звание временного чемпиона UFC в легком весе.

В ходе поединка 36-летний Фергюсон получил гематому, а также рассечение под глазом. Также СМИ сообщали, что у него диагностирован перелом орбитальной кости.