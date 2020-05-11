Алексей Олейник: Готов драться с кем-то из старой гвардии Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник заявил, что готов выйти в октагон с любым ветераном ММА.

- Я готов драться с кем-то из старой гвардии, а может и из молодой. Я меньше устал, чем после боя с Грином, - цитирует Олейника ТАСС

Напомним, что соперником россиянина в предыдущем поединке был бывший чемпион организации бразилец Фабрисио Вердум. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).

Ранее Боец из США Джефф Монсон, получивший гражданство РФ в 2018 году, заявил, что Олейник вполне может добраться до пояса UFC.