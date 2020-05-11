Камил Гаджиев: Гэтжи будет держать в напряжении фанатов Нурмагомедова, но он не выиграет Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что американский боец UFC Джастин Гэтжи не сможет победить чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

- Шансы Гэтжи в бою с Хабибом? Он опасен, он будет держать в напряжении фанатов Хабиба в начале каждого нового раунда, но он не выиграет, - написал Гаджиев в своем «инстаграме».

Накануне Гэтжи заявил, что не может дождаться поединка против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Позже глава UFC Дана Уайт пообещал как можно скорее определиться со сроками проведения чемпионского поединка в легком весе.

Напомним, что 10 мая Гэтжи сенсационно победил Тони Фергюсона в рамках UFC 249 и завоевал временный чемпионский пояс.