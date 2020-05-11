Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи над Фергюсоном Ирландец Конор Макгрегор высмеял слова россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

- Хабиб, ты в абсолютном замешательстве. Суетишься, прячешься как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. «Без комментариев»- смешно. Стыдно драться по-настоящему, - цитирует Макгрегора «РИА Новости» со ссылкой на «твиттер» ирландца.

Напомним, что 10 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона и завоевал временный чемпионский пояс. Чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов моментально отреагировал на исход главного поединка турнира: «No comment (в переводе на русский: без комментариев)», - написал Нурмагомедов в своем «твиттере».