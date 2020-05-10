Нурмагомедов в двух словах описал свои эмоции после победы Гэтжи над Фергюсоном

«No comment (в переводе на русский: без комментариев)», - написал Нурмагомедов в своем твиттере.

No comment. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Спустя несколько минут он оставил комментарий в твиттере Гэтжи: «Это было так впечатляюще. Поздравления. Очень умное ведение боя».

@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Напомним, что россиянин должен был участвовать в UFC 249, но из-за невозможности вылететь в США был заменен в поединке против Тони Фергюсона на Джастина Гэтжи. Последний сенсационно одержал досрочную победу в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

После победы над Фергюсоном Гэтжи бросил вызов Нурмагомедову, назвав того величайшим бойцом.

Добавим, что в рамках UFC 249 россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума.