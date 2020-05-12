Фергюсон получил за бой с Гэтжи 500 тысяч долларов

Стали известны гонорары участников турнира UFC 249, который состоялся 10 мая и прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
Так, американец Тони Фергюсон, уступивший техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи, заработал 500 тысяч долларов. Еще 50 тысяч промоушен выплатил ему в качестве бонусов. Гонорар Гэтжи составил 350 тысяч долларов. Еще 100 тысяч он получил в виде бонусов. Их бой стал главным событием вечера.
Отметим, что россиянин Алексей Олейник, победивший по решению судей экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума, получил 160 тысяч долларов. Бразилец заработал 100 тысяч.
Добавим, что чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, одолевший американца Доминика Круза, заработал 350 тысяч долларов. Его соперник – 300 тысяч.
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