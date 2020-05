Макгрегор обратился к Гэтжи: Сделаю из твоих зубов ожерелье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор бросил вызов американцу Джастину Гэтжи.

«Этот парень не представляет никакой опасности. Я просто убью тебя и сделаю из твоих зубов ожерелье.

Никогда больше не говори, что представляешь США. Нормальный американец никогда не позволит, чтоб его интересы представлял террорист. Ты слепой дурачок. Совсем скоро я доведу дело до конца», – написал Макгрегор в своем Twitter.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I’m going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead.