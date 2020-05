Порье – Макгрегору: Закрой свой рот, у тебя всего одна победа в легком весе

Топовый боец UFC Дастин Порье прокомментировал высказывание ирландца Конора Макгрегора.

Ранее последний заявил, что Порье станет следующим соперником Тони Фергюсона, но даже в случае победы, он не сможет добиться высоких целей.

«Когда Тони вернется в строй, он будет драться с Порье. Если он ничего не изменит, то проиграет Дастину. А он, как я считаю, ничего не изменит.

Впрочем, Порье одержит еще пару побед, после чего проиграет. Смыть и повторить – в этом вся карьера Порье», – написал Макгрегор в своем Twitter.

Порье, в свою очередь, ответил: «Закрой свой рот, у тебя всего одна победа в легком весе».

Добавим, что американец проиграл Макгрегору в сентябре 2014 года. Позже Порье бросал ему вызов, но ирландец его проигнорировал.

You have 1 win at Lightweight in the UFC... Pipe down