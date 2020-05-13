Ислам Махачев: Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии 57-летний тренер был госпитализирован в Дагестане с пневмонией 25 апреля, а 3 мая его доставили в Москву.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.

О госпитализации отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стало известно 25 апреля. 3 мая Нурмагомедова-старшего, которому диагностировали пневмонию, доставили в Москву из Дагестана из-за ухудшения его состояния.

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа, – рассказал Махачев в эфире инстаграма Bukaboxing. – Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Нурмагомедов-старший находится в коме.