Смит проиграл Тейшейре в главном бою UFC Fight Night 171 Таким образом, бывший претендент на чемпионский титул уступил 15-й поединок в карьере.

Сегодня, 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC Fight Night 171.

Его главным событием стал бой американца Энтони Смита и бразильца Гловера Тейшейры. Последний одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 13 Май 2020 в 9:36 PDT

Таким образом, Тейшейра выиграл 31-й поединок в карьере. Также на его счету семь поражений. Что касается Смита, то ранее он бился за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе и уступил соотечественнику Джону Джонсу. В его активе 33 победы и 15 поражений.

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