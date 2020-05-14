Смит проиграл Тейшейре в главном бою UFC Fight Night 171

Сегодня, 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC Fight Night 171.
Его главным событием стал бой американца Энтони Смита и бразильца Гловера Тейшейры. Последний одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, Тейшейра выиграл 31-й поединок в карьере. Также на его счету семь поражений. Что касается Смита, то ранее он бился за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе и уступил соотечественнику Джону Джонсу. В его активе 33 победы и 15 поражений.
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