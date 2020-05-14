Орловский победил чемпиона PFL на турнире UFC Fight Night 171 Встреча прошла в Джексонвилле.

Белорусский боец Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса в рамках турнира UFC Fight Night 171, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).

По итогам трех раундов судьи отдали победу уроженцу Бобруйска – 30:27, 30:27, 29:28.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 13 Май 2020 в 7:18 PDT

Таким образом, Орловский одержал 29-ю победу в карьере. Также в его активе 19 поражений и два несостоявшихся боя.

Что касается Линса, то этот бой стал первым для бразильца в рамках UFC. Ранее он выступал в PFL, где был чемпионом в тяжелом весе.

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