Глава UFC: Бой Хабиба и Гэтжи состоится в сентябре Ранее сообщалось, что он пройдет на бойцовском острове.

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

Отметим, что 31-летний уроженец Дагестана – чемпион промоушена в легком весе. Гэтжи завоевал временный титул в бою с Тони Фергюсоном и стал обязательным претендентом.

«Вчера мы поговорили с Хабибом. Конечно, в такой ситуации (функционер намекает на госпитализацию отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова) сложно что-то решить на 100 процентов, но мы смогли уладить некоторые детали. Проще говоря, мы близки к тому, чтобы провести бой в сентябре», – приводит слова Уайта MMA Fighting.

За всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.