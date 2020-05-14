Уайт рассказал, при каких условиях состоится реванш Нурмагомедов – Макгрегор В октябре 2018 года россиянин одолел ирландца удушающим приемом.

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможной организации поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Этой осенью россиянин, владеющий титулом в легком весе, проведет бой против американца Джастина Гэтжи, который является временным обладателем пояса.

«Судя по всему, бой Хабиба и Гэтжи состоится в сентябре. После этого станет ясно, что ждет Конора.

Скорее всего, Макгрегор будет драться летом, и если выиграет, то встретится с победителем боя Хабиб – Гэтжи», – сказал Уайт в эфире Tim & Sid.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приемом.