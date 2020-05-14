«Он настоящий преподаватель». Тактаров поддержал отца Нурмагомедова Ранее сообщалось, что 57-летний специалист находится в коме. Также у него обнаружили пневмонию.

Ветеран ММА Олег Тактаров поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отметив его профессиональные качества.

«Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а стали спортсменами, борются, выигрывают.

Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать. И ничего плохого не говорить», – написал Тактаров в своем Instagram.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который на данный момент провел 28 боев и одержал 28 побед. Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.