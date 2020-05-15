«Дайте пару дней». Олейник отреагировал на вызов американца Ротвелла За всю карьеру в ММА 38-летний Ротвелл одержал 38 побед и потерпел 12 поражений.

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал победу над экс-чемпионом промоушена Фабрисио Вердумом, а также отреагировал на вызов американца Бен Ротвелла.

«Сейчас все хорошо, счастлив и спокоен, прихожу в себя. К этому бою я прошел хорошую подготовку. Результат вы увидели.

Вердум – крутейший грэпплер, наверное, лучший в мире, бывший чемпион федерации. Победил его в самый важный день для нашей страны, для наших граждан. Рад, что заставил людей чувствовать себя чуточку счастливее.

Несколько месяцев я работал только над ударной техникой, уходами от борьбы. Надеялись, что будут ожидать от меня борьбы. Получилось удивить.

Дальнейшие планы? Может быть, проведу реванш с кем-нибудь. Впереди только отдых, подготовка и бой. Меня вот сейчас вызывают. Бен Ротуэлл хотел со мной боя. Дайте мне пару дней, и я всем отвечу», – цитирует Олейника «Матч ТВ».

За всю карьеру в ММА 38-летний Ротвелл одержал 38 побед и потерпел 12 поражений. В активе 42-летнего Олейника – 59 побед и 13 поражений.