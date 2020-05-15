Даниэль Кормье: Если Миочич откажется, подерусь с Нганноу Американец готов вернуться в октагон.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье подчеркнул, что намерен провести третий бой против соотечественника Стипе Миочича, который отобрал у него титул. В случае отказа, он готов провести поединок против француза Фрэнсиса Нганноу.

«Если наш бой со Стипе не состоится, значит, я буду драться с Нганноу. Этот парень заслужил титульный поединок.

Нет, я не боюсь Фрэнсиса. Я вообще никого не боюсь. Мне нравится Нганноу, он хороший человек.

Думаю, если Миочич откажется, у него отберут титул. В таком случае мы сможем решить его судьбу именно с Нганноу», – цитирует Кормье MMA Fighting.

Ранее Миочич заявил, что не будет драться в условиях пандемии коронавируса. Что касается Нганну, то в рамках UFC он провел 12 боев, одержал 10 побед и проиграл два поединка. В данный момент он занимает второе место в рейтинге UFC.