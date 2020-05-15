Автор скандального клипа о Хабибе не хочет драться с дагестанцами на Fight Nights Global Ранее Дмитрий Кузнецов рассказывал об угрозах и нападениях.

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов, высмеявший Хабиба Нурмагомедова в скандальном клипе, рассказал о том, что готов принять предложение выступить в промоушене Fight Nights Global.

«Да, но не с бойцами из Дагестана, а именно с одним из представителей команды Нурмагомедова, – заявил Кузнецов в интервью RT. – Я же не оскорблял дагестанцев. Стоит мне согласиться подраться с одним из них, меня сразу обвинят в национализме».

В активе 26-летнего Кузнецова 11 побед и 6 поражений в профессиональных смешанных единоборствах в полулегкой категории.