Валентина Шевченко: Не вижу ничего странного в поединке против Сехудо

- Не вижу в этом ничего странного или страшного. Я всю жизнь провожу спарринги с парнями. Будет ли бой в реальности? Кто знает, - цитирует Шевченко ТАСС.
Напомним, что на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. А после боя сразу заявил о завершении своей карьеры. Позже Сехудо прокомментировал свое решение.
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