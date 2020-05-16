Валентина Шевченко: Не вижу ничего странного в поединке против Сехудо Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила о готовности провести бой против американского бойца Генри Сехудо.

- Не вижу в этом ничего странного или страшного. Я всю жизнь провожу спарринги с парнями. Будет ли бой в реальности? Кто знает, - цитирует Шевченко ТАСС.

Напомним, что на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. А после боя сразу заявил о завершении своей карьеры. Позже Сехудо прокомментировал свое решение.