Конор Макгрегор: Сегодня снова UFC! Есть свет в конце этого туннеля

«Сегодня снова UFC! Невероятно! Три шоу в неделю без заминок. Только одна команда сдала положительный тест перед боем, но была обнаружена до возникновения малейшего риска дальнейшего заражения. Есть свет в конце этого туннеля, люди. Для спорта, для школ, для бизнеса», - Макгрегор в своем «твиттере».

Напомним, что UFC Fight Night 172 состоялся в ночь с субботы на воскресенье в американском Джексонвилле (штат Флорида). В главном поединке турнира голландец Алистар Оверим техническим нокаутом победил американца Уолта Харриса.

UFC on again tonight! Incredible!

3 shows in a week without a hitch.

Only the 1 team tested positive pre fight but was discovered before any risk of further contamination.

There is light at the end of this tunnel people!

For sports!

For schools!

For businesses!

Let’s go!! 🙏 ❤️