Конор Макгрегор: Сегодня снова UFC! Есть свет в конце этого туннеля

«Сегодня снова UFC! Невероятно! Три шоу в неделю без заминок. Только одна команда сдала положительный тест перед боем, но была обнаружена до возникновения малейшего риска дальнейшего заражения. Есть свет в конце этого туннеля, люди. Для спорта, для школ, для бизнеса», - Макгрегор в своем «твиттере».
Напомним, что UFC Fight Night 172 состоялся в ночь с субботы на воскресенье в американском Джексонвилле (штат Флорида). В главном поединке турнира голландец Алистар Оверим техническим нокаутом победил американца Уолта Харриса.
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