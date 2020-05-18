Источник: Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают, - цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Напомним, что 25 апреля у Абдулманапа Нурмагомедова была обнаружена пневмония. Его положили в одну из больниц Дагестана. 3 мая стало известно об ухудшении его состояния. Тренера пришлось спецбортом экстренно перевезти из Дагестана в Москву и положить в военный госпиталь. Позже сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и неделю пробыл в коме.