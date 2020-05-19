Макгрегор изъявил желание провести реванш с Мэйвезером Ранее сообщалось, что ирландец вернется в октагон этим летом.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет провести реванш с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Напомним, их бой состоялся в августе 2017 года. Ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в 10 раунде.

«Это был прекрасный бой. Первые раунды остались за мной, да и в конце поединка, когда практически не было сил, я все равно опережал Мэйвезера.

Многие известные боксеры оказали мне поддержку. Я получил доверие, за что благодарен. Сейчас я могу сказать, что готов ко второму поединку», – написал ирландец в своем Instagram.