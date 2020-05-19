«Он реально хотел перебороть меня». Экс-чемпион UFC восхищен отцом Хабиба - Советский спорт
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19 мая 2020 10:56ММАГичунцев Артур

«Он реально хотел перебороть меня». Экс-чемпион UFC восхищен отцом Хабиба

Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в больнице.

«Это тяжелое время для Хабиба и его семьи. Они столкнулись с очень тяжелой ситуацией. Я лишь могу сказать, что его отец – один самых сильных людей в мире. Уверен, он будет сражаться ради своих родных. Ради того, чтобы быть рядом со своим сыном, внуками и всей семьей. Очень надеюсь, что все будет хорошо.

Помню, однажды мы тренировались в зале, и отец Хабиба сделал мне захват, как будто пытается побороться со мной. В тот момент Хабиб сказал: «Даниэль, будь осторожен, он хочет победить». И он реально хотел перебороть меня.

Абдулманап – очень крутой. Надеюсь, их семья преодолеет все трудности», – сказал американец в интервью ESPN.

Всю карьеру Хабиб Нурмагомедов выступает под руководством своего отца. Он провел 28 боев и одержал 28 побед. Весной 2018 года уроженец Дагестана стал чемпионом UFC в легком весе. Что касается Абдулманапа Нурмагомедова, то он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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