Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет биться против меня (видео) Ближайший поединок уроженец Старого Оскола проведет против экс-чемпиона Fight Nights Магомеда Исмаилова.

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео в своем Instagram, снятое после тренировки.

Он заявил: «Каждый день прекрасен. Этот день прекрасен по-особенному. Потихоньку набирается объем, опыт, знания, техника, умения. Другими словами, мастерство.

Я тоже не завидую тому, кто будет биться против меня. Ну что же, у меня работа такая – жалостливо бить. Готовьтесь».

За всю карьеру в ММА 38-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений.