Миочич ответил Кормье: Хватить ныть Дату нового боя двух тяжеловесов не могут выбрать из-за пандемии коронавируса.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич ответил на критику Даниэля Кормье, ранее заявившего, что его принципиальный соперник не желает проводить защиту титула.

«Я не знаю, чего все от меня хотят, – заявил Миочив в интервью MMA Fighting. – Все говорят, что я держу дивизион на паузе, но давайте расскажите, как я это делаю?

Другие говорят, что могут тренироваться. Я, конечно, рад за них, ведь они живут в других штатах, и у них другие правила карантина. А мой тренер закрыл зал и ни с кем не работает.

Мне все равно, что там говорит Кормье. Мне плевать на его мнение. Сначала он говорит одно, а потом сам себе противоречит. Мне говорят, чтобы я либо защищал титул, либо отказался от него. Вот только я не могу сделать всех вокруг счастливыми. Хватит ныть!».

В прошлом два американца сражались дважды. 7 июля 2018 года Кормье отправил Миочича в нокаут в первом раунде, а 17 августа 2019-го Миочич добился победы техническим нокаутом в четвертом раунде, завоевав титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее 41-летний Кормье заявлял, что третий бой против Миочича станет для него последним в карьере.