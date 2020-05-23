«Самый эмоциональный поединок». Волков вспомнил свой дебют в Bellator Выступление в американском промоушене уроженец Москвы начал с победы. Он одолел американца Бретта Роджерса.

Топовый боец UFC Александр Волков вспомнил свой дебют в американском промоушене Bellator.

«Один из моих самых эмоциональных поединков – это дебют в Bellator. 2012 год, мой первый поединок в США был ответственным и очень волнительным.

Первым соперником в турнире восьмерки был топовый, на тот момент тяжеловес, Бретт Роджерс.

Я был заряжен и мотивирован, и весь бой прошел под мою диктовку. С этого поединка началась моя карьера в США и зарубежных организациях», – заявил Волков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 22 Май 2020 в 6:49 PDT

Добавим, что в рамках Bellator россиянин провел девять боев, одержал семь побед и проиграл два поединка, в том числе россиянину Виталию Минакову.